Терзич не возглавит «Монако», переговоры прекращены — L’Équipe

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич не возглавит «Монако». Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, монегаски контактировали и с другими тренерами, которые могли бы заменить Ади Хюттера, который возглавляет клуб на данный момент. Терзич был приоритетной кандидатурой, однако уже на начальном этапе переговоров этот специалист выразил свою незаинтересованность в данном варианте продолжения карьеры.

С Марко Розе и Тьяго Моттой «Монако» ещё не обсуждал возможное сотрудничество, а Сержиу Консейсау склоняется к работе в саудовском клубе «Аль-Иттихад».

На данный момент «Монако» с 13 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1.

