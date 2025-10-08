Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен план «Баварии» по продлению контракта с Кейном

Стал известен план «Баварии» по продлению контракта с Кейном
Комментарии

Действующий контракт нападающего Гарри Кейна с «Баварией» предусматривает отступные в размере € 65 млн на лето 2026 года. Однако активировать эту опцию можно до 31 января 2025 года. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффла на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, план мюнхенского клуба состоит в том, чтобы дождаться истечения срока действия пункта об отступных, а затем активизировать переговоры с Кейном о новом контракте. В «Баварии» надеются, что форвард не заинтересован в возвращении в Англию.

Кейн является самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в € 24 млн в год. В немецком гранде не хотят повышать зарплату нападающему. «Бавария» стремится сокращать траты. Кроме того, Кейну исполнится 34 года на момент окончания контракта в 2027 году.

Материалы по теме
Гарри Кейн рассказал, задумывается ли он над возвращением в АПЛ

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android