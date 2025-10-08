Стал известен план «Баварии» по продлению контракта с Кейном

Действующий контракт нападающего Гарри Кейна с «Баварией» предусматривает отступные в размере € 65 млн на лето 2026 года. Однако активировать эту опцию можно до 31 января 2025 года. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффла на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, план мюнхенского клуба состоит в том, чтобы дождаться истечения срока действия пункта об отступных, а затем активизировать переговоры с Кейном о новом контракте. В «Баварии» надеются, что форвард не заинтересован в возвращении в Англию.

Кейн является самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в € 24 млн в год. В немецком гранде не хотят повышать зарплату нападающему. «Бавария» стремится сокращать траты. Кроме того, Кейну исполнится 34 года на момент окончания контракта в 2027 году.

Лучший бомбардир в мировом футболе: