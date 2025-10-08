Сборная Украины вылетела с молодёжного ЧМ-2025, проиграв Испании на старте плей-офф

В ночь с 7 на 8 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Украины U20 и сборная Испании той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо и закончился победой «Фурия Роха» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил испанский полузащитник Пабло Гарсия. Ассистировал ему хавбек Родриго Мендоса.

Напомним, в 1/4 финала испанская национальная команда встретится с победителем противостояния Колумбия — ЮАР (9 октября).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.