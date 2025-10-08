Скидки
Украина — Испания, результат матча 8 октября 2025, счёт 0:1, 1/8 финала молодёжного ЧМ 2025

Сборная Украины вылетела с молодёжного ЧМ-2025, проиграв Испании на старте плей-офф
В ночь с 7 на 8 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Украины U20 и сборная Испании той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо и закончился победой «Фурия Роха» со счётом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
07 октября 2025, вторник. 22:30 МСК
Украина U20
Окончен
0 : 1
Испания U20
0:1 Гарсия – 24'    

Единственный мяч в этой встрече забил испанский полузащитник Пабло Гарсия. Ассистировал ему хавбек Родриго Мендоса.

Напомним, в 1/4 финала испанская национальная команда встретится с победителем противостояния Колумбия — ЮАР (9 октября).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Комментарии
