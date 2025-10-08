Игнашевич сравнил Глушенкова и Аршавина

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, сравнив его с экс-вингером сине-бело-голубых и сборной России Андреем Аршавиным.

«У них просто разные качества. Аршавин играл всегда в более прямолинейный футбол, он более прямолинейно двигался к воротам. Он мог спокойно один в один убежать, у него стартовая скорость великолепная была, низкий центр тяжести, как у Месси, к которому тяжело подобраться. Ногу сунешь — а везде его тело, приходилось не совать, и он этим пользовался. Плюс он ментально был силён, физически силён, он всегда в своём правильном состоянии шёл в обводку, понимая свои сильные стороны.

Глушенков другого плана игрок, у него высокий футбольный интеллект, он понимает, что один в один не убежит, и не пытается это делать, он ищет свободные зоны, он имеет уже решение до того, как получить мяч, он уже видит партнёра. У Аршавина голова часто внизу была. Глушенков не может убежать, поэтому он прячется аккуратненько, дальше получает мяч, уже знает, что с ним делать, у него исполнение», — сказал Игнашевич в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Ранее Глушенков был признан лучшим футболистом «Зенита» в сентябре. В трёх встречах месяца он забил пять мячей и отдал голевую передачу. В его активе покер в матче с «Оренбургом» (5:2). Также Глушенков номинирован на звание лучшего футболиста Мир РПЛ в сентябре.