«Крепкий орешек, переходы кинжальные». Игорь Корнеев оценил соперника сборной России

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о футбольных качествах сборной Ирана — соперника сборной России по ближайшему товарищескому матчу 10 октября, и поделился ожиданиями от предстоящей игры.

«Ждём побед и красивой игры. Иран — крепкий орешек, достаточно быстрая команда, переходы у неё кинжальные. Хотелось бы много голов, но с ними будет трудно много забить. Пускай сборная попытается — качество есть у нас», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 октября сборная России проведёт в Волгограде товарищескую встречу с национальной командой Ирана, 14 октября в Москве подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Боливии.

После отстранения от международных турниров сборная России уже встречалась с иранцами — 23 марта 2023 года в Тегеране команды сыграли вничью со счётом 1:1, на гол Антона Миранчука с пенальти также с 11-метрового ответил Мехди Тареми.

Видео: Атмосфера на стадионе перед матчем Иран — Россия: