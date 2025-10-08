Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крепкий орешек, переходы кинжальные». Игорь Корнеев оценил соперника сборной России

«Крепкий орешек, переходы кинжальные». Игорь Корнеев оценил соперника сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о футбольных качествах сборной Ирана — соперника сборной России по ближайшему товарищескому матчу 10 октября, и поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ждём побед и красивой игры. Иран — крепкий орешек, достаточно быстрая команда, переходы у неё кинжальные. Хотелось бы много голов, но с ними будет трудно много забить. Пускай сборная попытается — качество есть у нас», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 октября сборная России проведёт в Волгограде товарищескую встречу с национальной командой Ирана, 14 октября в Москве подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Боливии.

После отстранения от международных турниров сборная России уже встречалась с иранцами — 23 марта 2023 года в Тегеране команды сыграли вничью со счётом 1:1, на гол Антона Миранчука с пенальти также с 11-метрового ответил Мехди Тареми.

Видео: Атмосфера на стадионе перед матчем Иран — Россия:

Материалы по теме
Карпин высказался о матчах сборной России с Ираном и Боливией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android