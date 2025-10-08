Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

20-летний Батраков назвал главный эпизод своей карьеры в сборной России

20-летний Батраков назвал главный эпизод своей карьеры в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о выступлениях за национальную команду и рассказал о главном эпизоде за период карьеры в главной команде страны.

— Если раньше мы играли со сборной Брунея, то сейчас будут матчи с командами Ирана и Боливии. Соперники стали сильнее по уровню. Ожидания от товарищеских матчей приятные, но всегда немного волнительно играть за сборную. Несколько лет назад сборная России играла с иранцами, матч закончился вничью. Сейчас тоже не будет легко.

— Главный эпизод для вас за время выступления за сборную России?
— Первый гол за сборную, который я забил спустя 1,5 минуты после выхода на поле в дебютном матче. Мне без разницы, кому забивать — Брунею или Испании. Для меня выйти в футболке национальной команды — это уже огромная честь, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Всего за карьеру в сборной Батраков принял участие в семи товарищеских матчах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Игнашевич сравнил Глушенкова и Аршавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android