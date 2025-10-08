20-летний Батраков назвал главный эпизод своей карьеры в сборной России

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о выступлениях за национальную команду и рассказал о главном эпизоде за период карьеры в главной команде страны.

— Если раньше мы играли со сборной Брунея, то сейчас будут матчи с командами Ирана и Боливии. Соперники стали сильнее по уровню. Ожидания от товарищеских матчей приятные, но всегда немного волнительно играть за сборную. Несколько лет назад сборная России играла с иранцами, матч закончился вничью. Сейчас тоже не будет легко.

— Главный эпизод для вас за время выступления за сборную России?

— Первый гол за сборную, который я забил спустя 1,5 минуты после выхода на поле в дебютном матче. Мне без разницы, кому забивать — Брунею или Испании. Для меня выйти в футболке национальной команды — это уже огромная честь, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Всего за карьеру в сборной Батраков принял участие в семи товарищеских матчах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.