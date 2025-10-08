Валентин Пальцев рассказал, когда впервые узнал о трансферном интересе «Краснодара»

Новичок «Краснодара» защитник Валентин Пальцев рассказал, когда начались первые переговоры о его произошедшем в сентябре 2025 года переходе к «быкам» из махачкалинского «Динамо».

«Первые слухи вообще были зимой. Какие-то переговоры, потом всё затихло. И буквально после игры с «Динамо» Москва за Махачкалу я приезжаю в Нижний Новгород, и уже день-два, и мне говорят: «Ты едешь в Краснодар». Долго думать не пришлось. Очень хотелось побыстрее попасть в команду, влиться в коллектив и начать тренироваться», — приводит слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».

В текущем сезоне на счету Пальцева 10 матчей во всех турнирах и один забитый мяч за махачкалинское «Динамо» и четыре игры во всех турнирах в составе «Краснодара».

