«Игра без центра поля». Батраков — о сверхрезультативном дерби «Локомотива» с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где в рамках московского дерби «Динамо» уступил «Локомотиву» (3:5).

— Как оцените матч с «Динамо»?

— Это была игра без центра поля — атака на атаку. Во втором тайме футболисты «Динамо» забрали себе мяч и действовали больше позиционно. Для зрителей получился очень интересный матч, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров РПЛ железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место. Возглавляет чемпиона России ЦСКА, заработавший 24 очка. Бело-голубые с 15 очками идут на восьмой строчке.