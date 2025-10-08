«Игра без центра поля». Батраков — о сверхрезультативном дерби «Локомотива» с «Динамо»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где в рамках московского дерби «Динамо» уступил «Локомотиву» (3:5).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
— Как оцените матч с «Динамо»?
— Это была игра без центра поля — атака на атаку. Во втором тайме футболисты «Динамо» забрали себе мяч и действовали больше позиционно. Для зрителей получился очень интересный матч, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».
После 11 туров РПЛ железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место. Возглавляет чемпиона России ЦСКА, заработавший 24 очка. Бело-голубые с 15 очками идут на восьмой строчке.
