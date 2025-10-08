Алексей Батраков рассказал, какой элемент игры «Локомотива» нужно улучшить

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о том, какой элемент игры железнодорожников нужно улучшить, чтобы не повторить серию ничейных результатов в Российской Премьер-Лиге. Напомним, с 5-го по 9-й туры красно-зелёные завершали матчи вничью.

— С чем связываете серию ничейных результатов у «Локомотива»?

— Просто нужно переступать через это и в последующих матчах исправлять ошибки. Но в этой серии можно выделить и положительный момент — не проигрываем уже сколько матчей. Команда выходит на каждую встречу с целью победить. В концовках бывает, что волнуемся, садимся [в оборону] очень низко. Это нужно исправлять», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент беспроигрышная серия «Локомотива» в РПЛ длится 17 матчей.