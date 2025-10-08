Скидки
Ливия — Кабо-Верде. Прямая трансляция
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев поставил ряд вопросов по итоговому составу сборной России

Игорь Корнеев поставил ряд вопросов по итоговому составу сборной России
Аудио-версия:
Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев раскритиковал тренерский штаб сборной России за кадровый подбор игроков на октябрьский сбор 2025 года.

«Есть всегда вопросы, когда что‑то не «бьётся». Например, мне непонятно, для чего вызвали Кучаева в сборную. Если бы это был под результат матч, то вызвал бы его Карпин? В среднюю линию вызвано 10 игроков. На каждую позицию по три с половиной игрока. Мусаев сломался — вместо него никого не взяли. Понятно, что Осипенко может сыграть впереди. Но если серьёзно, то есть некий дисбаланс. Почему нельзя вызвать ещё одного форварда? Сейчас, например, Соболев в хорошей форме. По Тюкавину соблюдается некая осторожность — в сборной очень интенсивные тренировки. Но разве он не сыграет тайм? Легко», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В итоговый состав сборной России на октябрьский сбор 2025 года с домашними матчами против команд Ирана и Боливии изначально попали 30 футболистов — четыре вратаря, 10 защитников, 13 полузащитников и три нападающих. Позднее стало известно, что защитник Руслан Литвинов, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Тамерлан Мусаев не смогут сыграть из-за повреждений.

Видео: Карпин рассказал, на кого следует равняться Умярову

