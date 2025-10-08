Скидки
Радимов объяснил, почему ранее Умярова не вызывали в сборную России

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», «Динамо» и ЦСКА Владислав Радимов высказался на тему вызова полузащитника «Спартака» Наиля Умяров в сборную России на октябрьские товарищеские матчи. Ранее футболист не вызывался в национальную команду.

«Умяров — одно из главных действующих лиц одной из главных команд России. Другое дело, что конкуренция в сборной в середине поля громадная. Наиль заслужил дебютировать в национальной команде. Брать пацана, выдернуть его из тренировочного процесса «Спартака», чтобы он посидел на скамейке? Думаю, что если бы его вызвали и не дали сыграть, то было бы хуже. До этого была конкуренция, в которую Умяров не попадал по тактическим взглядам тренерского штаба», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В предстоящих играх национальной команды в октябрьскую международную паузу россияне сыграют с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

