Главная Футбол Новости

Семшов рассказал, когда Батракову нужно уезжать в Европу

Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об амбициях полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова попробовать свои силы в Европе.

«Всё нужно будет делать взвешенно. Желание у него наверняка есть. Но и бежать вперёд паровоза не стоит. Он должен приобрести опыт второго сезона полностью — уходить зимой рано. Там поблажек не будет. Два сезона достаточно. Нужно будет думать, какой лучше чемпионат подойдёт. Если он захочет, то нужно ехать и адаптироваться. Возможно, нужно ехать в средний клуб, который играет в Лиге Европы. Думаю, что он там не затеряется», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

