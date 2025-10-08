Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливия — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым играл и рос

Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым играл и рос
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о самом талантливом футболисте, с которым он когда-либо играл.

«Для меня это самый талантливый футболист, с кем я играл и рос. Хочется, чтобы он заиграл. То, что Вадим сейчас в «Крыльях», — это хорошее решение, и его результативность тому подтверждение. Надеюсь, что он будет и дальше прогрессировать и мы ещё сыграем вместе за «Локомотив», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Права на 20-летнего вингера Вадима Ракова принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне во всех турнирах он в восьми матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Семшов рассказал, когда Батракову нужно уезжать в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android