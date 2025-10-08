Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым играл и рос

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о самом талантливом футболисте, с которым он когда-либо играл.

«Для меня это самый талантливый футболист, с кем я играл и рос. Хочется, чтобы он заиграл. То, что Вадим сейчас в «Крыльях», — это хорошее решение, и его результативность тому подтверждение. Надеюсь, что он будет и дальше прогрессировать и мы ещё сыграем вместе за «Локомотив», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Права на 20-летнего вингера Вадима Ракова принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне во всех турнирах он в восьми матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи.