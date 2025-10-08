Мексика разгромила хозяйку МЧМ Чили и вышла в 1/4 финала, где может сыграть с Аргентиной
В ночь с 7 на 8 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Мексики U20 и хозяйка турнира сборная Чили той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо и закончился разгромной победой «эль триколор» со счётом 4:1.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
08 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Чили U20
Окончен
1 : 4
Мексика U20
0:1 Хименес – 26' 0:2 Фимбрес – 67' 0:3 Камберос – 80' 0:4 Камберос – 86' 1:4 Россель – 88'
В составе победителей голами отличились Таиэль Хименес, Икер Фимбрес, а также дубль в активе Уго Камбероса. Единственный мяч чилийцев забил Хуан Россель.
Напомним, в 1/4 финала мексиканская национальная команда встретится с победителем противостояния Аргентина — Нигерия (9 октября).
Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.
