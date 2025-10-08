Мексика разгромила хозяйку МЧМ Чили и вышла в 1/4 финала, где может сыграть с Аргентиной

В ночь с 7 на 8 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Мексики U20 и хозяйка турнира сборная Чили той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо и закончился разгромной победой «эль триколор» со счётом 4:1.

В составе победителей голами отличились Таиэль Хименес, Икер Фимбрес, а также дубль в активе Уго Камбероса. Единственный мяч чилийцев забил Хуан Россель.

Напомним, в 1/4 финала мексиканская национальная команда встретится с победителем противостояния Аргентина — Нигерия (9 октября).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.