Игорь Семшов рассказал, как «Спартаку» нужно поступить с главным тренером Станковичем

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о том, нужна ли сейчас «Спартаку» отставка сербского главного тренера Деяна Станковича.

«До зимы его не нужно трогать. А дальше уже покажут результаты, которые будут в этом игровом промежутке», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сербский специалист Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с июня 2024 года. В сезоне-2024/2025 красно-белые под его руководством заняли в Мир РПЛ четвёртое место. В текущей турнирной таблице сезона-2025/2026 «Спартак» с 18 очками в 11 матчах находится на шестой строчке, уступая лидирующему ЦСКА шесть очков. В 11-м туре РПЛ красно-белые уступили красно-синим на выезде со счётом 2:3, уступая 0:3 к 18-й минуте игры.

