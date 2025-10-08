Скидки
Ливия — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов рассказал, как «Спартаку» нужно поступить с главным тренером Станковичем

Игорь Семшов рассказал, как «Спартаку» нужно поступить с главным тренером Станковичем
Аудио-версия:
Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о том, нужна ли сейчас «Спартаку» отставка сербского главного тренера Деяна Станковича.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«До зимы его не нужно трогать. А дальше уже покажут результаты, которые будут в этом игровом промежутке», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сербский специалист Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с июня 2024 года. В сезоне-2024/2025 красно-белые под его руководством заняли в Мир РПЛ четвёртое место. В текущей турнирной таблице сезона-2025/2026 «Спартак» с 18 очками в 11 матчах находится на шестой строчке, уступая лидирующему ЦСКА шесть очков. В 11-м туре РПЛ красно-белые уступили красно-синим на выезде со счётом 2:3, уступая 0:3 к 18-й минуте игры.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Дерби ЦСКА — «Спартак». Революция в «Динамо». ПЛН #113

Смолов объяснил, почему выступает за уход Станковича из «Спартака»
