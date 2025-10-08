Игорь Семшов: сборная России превосходит Иран по мастерству
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об уровне ближайшего соперника «наших парней» — национальной команды Ирана.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Уважать надо, но не превозносить. Хорошая команда, будет непросто — уровень у неё хороший. Наши играют дома. При такой публике они должны иметь преимущество. Мне кажется, что наша команда превосходит Иран по мастерству», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдёт в Волгограде 10 октября. В текущем рейтинге национальных команд ФИФА Россия занимает 33-е место, Иран — 21-е место.
