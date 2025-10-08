Скидки
Сегодня (0)
Куанса объяснил причину ухода из Ливерпуля

Защитник сборной Англии и леверкузенского «Байера» Джарелл Куанса рассказал о причинах ухода из «Ливерпуля».

«Я учился у лучших игроков, которые были рядом со мной в «Ливерпуле». Это очень помогло моей карьере. На этом этапе, когда мне почти 23 года, мне нужны сотни игр, чтобы достичь желаемого. Именно поэтому было принято решение уйти, и я решил, что переезд в другой чемпионат будет лучшим вариантом для меня», — приводит слова защитника пресс-служба английского клуба.

Напомним, Джарелл Куанса является воспитанником академии «Ливерпуля». С «Байером» англичанин заключил контракт до 2030 года. В текущем сезоне за немецкий клуб защитник провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом.

