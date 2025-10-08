«Это признание многих лет труда». Криштиану Роналду — о награде Prémio Prestígio

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал полученную награду Prémio Prestígio на церемонии Portugal Football Globes.

«Это не премия за карьеру. Это признание многих лет труда, самоотдачи и амбиций. Мне нравится побеждать, помогать молодым — и они тоже помогают мне держать уровень и продолжать соревноваться. Это придаёт драйв: конкурировать с молодыми. У меня всё ещё есть страсть к этому делу», — приводит слова нападающего A Bola.

Криштиану Роналду — один из самых титулованных футболистов в истории: пятикратный обладатель «Золотого мяча» и Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он является лучшим бомбардиром среди сборных, а также в истории Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.