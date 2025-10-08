Игорь Корнеев назвал ключевую особенность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о непредсказуемости главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в части выбора состава и тактической схемы на каждый матч.

«Со Станковичем никогда не знаешь, кто будет играть, по какой схеме, кто на какой позиции. Мы видим, что брали опытных футболистов — Джику и Ву. Но и они не делают разницу. Из‑под них забивают, от них убегают. Усиления не произошло», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сербский специалист Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с июня 2024 года. В сезоне-2024/2025 красно-белые под его руководством заняли в Мир РПЛ четвёртое место. В текущей турнирной таблице сезона-2025/2026 «Спартак» с 18 очками в 11 матчах находится на шестой строчке, уступая лидирующему ЦСКА шесть очков.

