Главная Футбол Новости

Сержиу Консейсау возглавил «Аль-Иттихад» — Романо

Португальский тренер Сержиу Консейсау официально назначен главным тренером саудовского клуба «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт со специалистом рассчитан до июня 2027 года. Вместе с ним в Саудовскую Аравию отправятся его тренерский штаб: Жуан Кошта, Сирама́на Дембеле, Фабио Мора, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и аналитик по производительности Эдуарду Оливейра.

Последним клубом Сержиу Консейсау был итальянский «Милан», из которого его уволили 29 мая 2025 года. Португалец руководил командой с 30 декабря 2024 года. С португальским тренером «россонери» выиграли Суперкубок Италии сезона-2024/2025.

