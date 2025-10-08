Скидки
Криштиану Роналду: цель — выйти на чемпионат мира и выиграть его

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мыслями о ближайших матчах национальной команды и целях на отборочный цикл.

«Нужно думать о настоящем — идти от матча к матчу. Конечно, цель — выйти на чемпионат мира и выиграть его, но к каждому этапу нужно подходить постепенно. Сейчас у нас два домашних матча, и, как сказал Роберто Мартинес, важно наслаждаться моментом. Когда мы играем дома, с нашими болельщиками, мы особенно сильны. Для меня честь играть за Португалию. Я всегда чувствую поддержку наших болельщиков, даже когда что-то идёт не так. Уверен, что мы успешно проведём ближайшие игры и выйдем на чемпионат мира», — приводит слова нападающего O Bola.

На протяжении карьеры Роналду забил 805 голов на клубном уровне и 141 мяч за сборную Португалии.

