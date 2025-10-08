Скидки
Главная Футбол Новости

Осинькин: Глушенков — лучший футболист России. Не понимаю, откуда у него имидж скандалиста

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своём бывшем игроке — нападающем петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

— Самый обсуждаемый среди ваших воспитанников — Глушенков. Объясните, как вы с ним ладили?
— Нормально ладил. У нас всегда были хорошие отношения. Не понимаю, откуда у него появился имидж скандального или избалованного футболиста. Максим — нормальный человек. С ним можно разговаривать и ладить. Но «Зенит» — это сложнейшая экосистема. Футболисты по 20-30 млн, конкуренция жесточайшая. Тем не менее я считаю, что Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Да, я в этом вопросе предвзят, но по уровню и потенциалу это один из лучших игроков страны. Моё мнение: даже лучший, — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

26-летний Максим Глушенков выступал под руководством Игоря Осинькина за московское «Чертаново» и самарские «Крылья Советов». В командах Осинькина футболист сыграл 119 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 21 результативный пас.

