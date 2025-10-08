Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Серии А

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Серии А
Комментарии

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес из «Интера» подешевел на € 10 млн, но сохранил статус самого дорогого футболиста лиги — его цена составляет € 85 млн.

Следом идёт его одноклубник, защитник Алессандро Бастони — € 80 млн.

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз подорожал сразу на € 25 млн, достигнув отметки € 75 млн — столько же стоит вингер «Интера» Маркус Тюрам.

Пятёрку самых дорогих игроков Серии А замыкает хавбек «Милана» Рафаэл Леау, оценённый в € 70 млн.

Также в десятку вошли Кристиан Пулишич из «Милана» (€ 70 млн), Николас Пас из «Комо» (€ 55 млн), Ману Коне из «Ромы» и Мойзе Кин из «Фиорентины» (по € 50 млн).

Материалы по теме
Топ-матчи среды: старт сезона в НХЛ, отбор на ЧМ по футболу и теннисный «Мастерс»
Топ-матчи среды: старт сезона в НХЛ, отбор на ЧМ по футболу и теннисный «Мастерс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android