Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Серии А

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес из «Интера» подешевел на € 10 млн, но сохранил статус самого дорогого футболиста лиги — его цена составляет € 85 млн.

Следом идёт его одноклубник, защитник Алессандро Бастони — € 80 млн.

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз подорожал сразу на € 25 млн, достигнув отметки € 75 млн — столько же стоит вингер «Интера» Маркус Тюрам.

Пятёрку самых дорогих игроков Серии А замыкает хавбек «Милана» Рафаэл Леау, оценённый в € 70 млн.

Также в десятку вошли Кристиан Пулишич из «Милана» (€ 70 млн), Николас Пас из «Комо» (€ 55 млн), Ману Коне из «Ромы» и Мойзе Кин из «Фиорентины» (по € 50 млн).