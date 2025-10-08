Скидки
Игорь Осинькин: я хотел бы пригласить Мбаппе, но и Володе Ильину очень обрадовался

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о работе с молодёжью и приглашении 33-летнего Владимира Ильина.

«Это всё клише и стереотипы. Когда пять лет назад мы начинали в Самаре и ставили рекорды в Первой лиге, все говорили о молодых, почему-то забывая об очень взрослых и не менее важных для клуба футболистах — таких как Дмитрий Комбаров, Гацкан, Полуяхтов, Фролов. Даже Кабутов уже был опытным игроком. Тренер должен дать футболисту что-то, чтобы он стал сильнее, правильно встроить в команду. Возраст тут вторичен.

Понятно, что я бы хотел пригласить Мбаппе. Но, поверьте, я очень обрадовался, когда узнал, что на рынке свободных агентов есть Володя Ильин. Конечно, в «Факеле» он играл немножко в другой футбол, отличный от моего видения. Но это опытный футболист. Например, в «Краснодаре» он точно играл в другой футбол, чем в Воронеже. Я знал его уровень и понимал, что Ильин должен нам помочь. Большая заслуга спортивного директора Игоря Кудряшова, что Володя в итоге оказался в нашей команде», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

