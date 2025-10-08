«Он заслужил этот вызов». Корнаухов — о защитнике «Балтики» Бевееве

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов считает, что защитник «Балтики» Мингиян Бевеев заслужил вызов в сборную России.

«Интересно посмотреть, как футболисты «Балтики» будут выглядеть в составе сборной. Сейчас калининградский клуб выступает очень здорово, в том числе и Бивеев показывает хорошую игру. Он заслужил этот вызов. Интересно посмотреть, как он будет действовать на фоне других ребят. К тому же «Балтика» играет в обороне в три центральных защитника, а Бевеев выступает на позиции левого латераля. Но сборная так не играет, и, мне кажется, тренерский штаб хочет посмотреть, насколько игрок калининградского клуба сможет адаптироваться к новой схеме. Это такой себе пробный шаг», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Бевеев впервые в карьере вошёл в итоговый состав сборной России.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде и с командой Боливии 14 октября в Москве.