Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он заслужил этот вызов». Корнаухов — о защитнике «Балтики» Бевееве

«Он заслужил этот вызов». Корнаухов — о защитнике «Балтики» Бевееве
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов считает, что защитник «Балтики» Мингиян Бевеев заслужил вызов в сборную России.

«Интересно посмотреть, как футболисты «Балтики» будут выглядеть в составе сборной. Сейчас калининградский клуб выступает очень здорово, в том числе и Бивеев показывает хорошую игру. Он заслужил этот вызов. Интересно посмотреть, как он будет действовать на фоне других ребят. К тому же «Балтика» играет в обороне в три центральных защитника, а Бевеев выступает на позиции левого латераля. Но сборная так не играет, и, мне кажется, тренерский штаб хочет посмотреть, насколько игрок калининградского клуба сможет адаптироваться к новой схеме. Это такой себе пробный шаг», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Бевеев впервые в карьере вошёл в итоговый состав сборной России.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде и с командой Боливии 14 октября в Москве.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Балтики» Бевеев отреагировал на первый вызов в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android