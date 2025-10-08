Криштиану Роналду: возраст помогает видеть жизнь по-другому

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду признался, что с возрастом изменил взгляд на жизнь, на свои цели.

«Люди, особенно из семьи, говорят: «Пора остановиться. Ты сделал всё. Зачем тебе 1000 голов?» Но я так не думаю. Я всё ещё приношу пользу клубу и сборной, так почему бы не продолжать? Когда уйду, сделаю это с чувством полного удовлетворения, потому что отдал всё. Да, мне осталось немного лет, но я хочу прожить их максимально.

20 лет назад я бы сказал, что хочу «покорить мир». Теперь думаю иначе. Возраст помогает видеть жизнь по-другому. Я живу сегодняшним днём — всё меняется слишком быстро, невозможно строить долгосрочные планы. Сейчас мне нравится думать краткосрочно: это придаёт вкус жизни. Наслаждаюсь каждым днём, каждой тренировкой, каждым матчем. А дальше будет видно», — приводит слова Роналду O Bola.

Действующее трудовое соглашение португальского форварда с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.