Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Барселоны» высказался о возможном продлении контракта с Левандовским

Спортивный директор «Барселоны» высказался о возможном продлении контракта с Левандовским
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможное продление контракта с форвардом клуба Робертом Левандовским.

«Мы не будем говорить о продлении контрактов в октябре. Мы не хотим забегать слишком далеко вперёд, будем действовать постепенно. Что касается Роберта, то, на мой взгляд, он является одним из лучших нападающих последних лет. Это игрок очень высокого уровня, один из лучших, которые когда-либо были и есть, он очень помог нам и продолжает помогать. В прошлом сезоне он забил более 40 голов, он играл ключевую роль в Ла Лиге для «Барсы».

Идея для всех состоит в том, чтобы анализировать ситуацию день за днём и год за годом. Сейчас не время говорить о продлении контрактов, нужно говорить о том, что нам нужно, чтобы восстановить спортивный уровень в ближайшие недели», — приводит слова Деку пресс-служба каталонского клуба.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

Материалы по теме
«Барселона» рассматривает игрока «Боруссии» Д в качестве замены для Левандовского — Sky
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android