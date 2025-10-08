Спортивный директор «Барселоны» высказался о возможном продлении контракта с Левандовским

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможное продление контракта с форвардом клуба Робертом Левандовским.

«Мы не будем говорить о продлении контрактов в октябре. Мы не хотим забегать слишком далеко вперёд, будем действовать постепенно. Что касается Роберта, то, на мой взгляд, он является одним из лучших нападающих последних лет. Это игрок очень высокого уровня, один из лучших, которые когда-либо были и есть, он очень помог нам и продолжает помогать. В прошлом сезоне он забил более 40 голов, он играл ключевую роль в Ла Лиге для «Барсы».

Идея для всех состоит в том, чтобы анализировать ситуацию день за днём и год за годом. Сейчас не время говорить о продлении контрактов, нужно говорить о том, что нам нужно, чтобы восстановить спортивный уровень в ближайшие недели», — приводит слова Деку пресс-служба каталонского клуба.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.