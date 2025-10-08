Скидки
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Футбол

Игорь Осинькин объяснил, почему Зиньковский мало играл в «Спартаке»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об атакующем полузащитнике «барсов» Антоне Зиньковском, с которым ранее работал в «Чертаново» и «Крыльях Советов».

«Зиньковский действительно прогрессировал. У меня он был и во Второй лиге, и в Первой, и в РПЛ. Теперь работаем во второй команде Премьер-Лиги. В какой-то момент Антон и в «Спартаке» был более-менее конкурентоспособен. Да, он не был «железным» игроком стартового состава, но покажите мне русского футболиста, который мог в тот момент посадить на скамейку Промеса.

Последний год у Зиньковского получился не очень удачным. Он его спас арендой в Самару, но это был достаточно короткий отрезок, и из этих 12 матчей несколько Антон пропустил из-за травм. Однако мы знаем и понимаем, что он умеет играть. И он всё ещё голоден до футбола и будущих побед. То же самое могу сказать и про других ребят. Большинству из них есть что доказывать», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Видео: Зиньковский объяснил шутку про трёх поросят

