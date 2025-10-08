Спортдиректор «Барселоны» Деку: сегодня в футболе зацикливаться на нападающем — это ошибка

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о приобретении нового нападающего в ближайшем будущем.

«Я не думаю, что нужно зацикливаться на нападающем, то есть если зацикливаться, то можно принять неверное решение. Футбол уже изменился, и, возможно, можно играть без нападающего.

Если бы вы сказали мне, что на рынке есть такой нападающий, как Роберт, мы бы, конечно, пошли посмотреть, сможем ли мы его заполучить, потому что Роберт был одним из лучших и ознаменовал целую эпоху. Но я считаю, повторюсь, что сейчас не время говорить о каких-либо трансферах. У нас в составе есть Роберт и Ферран, и есть другие игроки, то есть нам не нужно зацикливаться на форварде, потому что я не думаю, что футбол так сильно зависит от этого.

Если говорить о «ПСЖ», например, они выиграли Лигу чемпионов без нападающего, играя с подвижными игроками, которые могут перемещаться впереди, которые могут менять позицию. Сегодня в футболе зацикливаться на нападающем — это ошибка», — приводит слова Деку пресс-служба каталонского клуба.

«Барселона» находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 19 очков.