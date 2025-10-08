Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Барселоны» Деку: сегодня в футболе зацикливаться на нападающем — это ошибка

Спортдиректор «Барселоны» Деку: сегодня в футболе зацикливаться на нападающем — это ошибка
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о приобретении нового нападающего в ближайшем будущем.

«Я не думаю, что нужно зацикливаться на нападающем, то есть если зацикливаться, то можно принять неверное решение. Футбол уже изменился, и, возможно, можно играть без нападающего.

Если бы вы сказали мне, что на рынке есть такой нападающий, как Роберт, мы бы, конечно, пошли посмотреть, сможем ли мы его заполучить, потому что Роберт был одним из лучших и ознаменовал целую эпоху. Но я считаю, повторюсь, что сейчас не время говорить о каких-либо трансферах. У нас в составе есть Роберт и Ферран, и есть другие игроки, то есть нам не нужно зацикливаться на форварде, потому что я не думаю, что футбол так сильно зависит от этого.

Если говорить о «ПСЖ», например, они выиграли Лигу чемпионов без нападающего, играя с подвижными игроками, которые могут перемещаться впереди, которые могут менять позицию. Сегодня в футболе зацикливаться на нападающем — это ошибка», — приводит слова Деку пресс-служба каталонского клуба.

«Барселона» находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 19 очков.

Материалы по теме
Спортивный директор «Барселоны» высказался о возможном продлении контракта с Левандовским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android