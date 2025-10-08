Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рабьо — о матче «Милан» — «Комо» в Австралии: это просто безумие

Рабьо — о матче «Милан» — «Комо» в Австралии: это просто безумие
Комментарии

30-летний французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался по поводу проведения матча Серии А «Милан» — «Комо» в Австралии.

«Я был удивлён, когда узнал, что «Милан» сыграет матч Серии А с «Комо» в Австралии! Это просто безумие. Столько разговоров о расписании матчей и поддержании здоровья игроков, но всё это кажется абсурдом. Просто безумие — ехать так далеко ради матча между двумя итальянскими командами в Австралии. Нам просто нужно адаптироваться, как всегда», — приводит слова Рабьо Le Figaro.

«Милан» и «Комо» совместно с Серией А попросили сыграть матч 24-го тура чемпионата в Австралии в феврале 2026 года из-за того, что стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр.

Материалы по теме
«Милан» и «Комо» ждут окончательного разрешения ФИФА на матч в Австралии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android