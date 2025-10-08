Рабьо — о матче «Милан» — «Комо» в Австралии: это просто безумие

30-летний французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался по поводу проведения матча Серии А «Милан» — «Комо» в Австралии.

«Я был удивлён, когда узнал, что «Милан» сыграет матч Серии А с «Комо» в Австралии! Это просто безумие. Столько разговоров о расписании матчей и поддержании здоровья игроков, но всё это кажется абсурдом. Просто безумие — ехать так далеко ради матча между двумя итальянскими командами в Австралии. Нам просто нужно адаптироваться, как всегда», — приводит слова Рабьо Le Figaro.

«Милан» и «Комо» совместно с Серией А попросили сыграть матч 24-го тура чемпионата в Австралии в феврале 2026 года из-за того, что стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр.