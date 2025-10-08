У футболиста «Баии» Рибейро обнаружен рак
Поделиться
36-летнему полузащитнику и капитану «Баии» Эвертону Рибейро диагностировали рак щитовидной железы, сообщает ESPN.
6 октября футболист отыграл 87 минут в матче бразильской Серии А, в котором его команда победила «Фламенго» (1:0), а уже на следующий день его ожидала операция, которая прошла успешно. Об этой ситуации мало кто знал, игрок держал свой диагноз в строжайшем секрете и впечатлил профессионализмом руководство, болельщиков и своих партнёров.
Бразилия — Серия А . 27-й тур
06 октября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Баия
Салвадор
Окончен
1 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро
1:0 Жозе – 45'
Удаления: нет / Данило – 13', Ян – 78'
В нынешнем сезоне Рибейро провёл 24 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ранее игрок выступал за бразильские клубы «Коринтианс», «Крузейро» и «Фламенго».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
10:03
-
09:55
-
09:55
-
09:54
-
09:48
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:04
-
09:02
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:26
-
08:25
-
08:09
-
08:00
-
07:55
-
06:45
-
06:31
-
06:14
-
06:09
-
05:40
-
04:54
-
04:45
-
04:39
-
03:53
-
03:13
-
03:03
-
02:55
-
02:46
-
02:38
-
02:27
-
02:22