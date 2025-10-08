Скидки
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
19:00 Мск
Футбол Новости

У футболиста «Баии» Рибейро обнаружен рак

36-летнему полузащитнику и капитану «Баии» Эвертону Рибейро диагностировали рак щитовидной железы, сообщает ESPN.

6 октября футболист отыграл 87 минут в матче бразильской Серии А, в котором его команда победила «Фламенго» (1:0), а уже на следующий день его ожидала операция, которая прошла успешно. Об этой ситуации мало кто знал, игрок держал свой диагноз в строжайшем секрете и впечатлил профессионализмом руководство, болельщиков и своих партнёров.

Бразилия — Серия А . 27-й тур
06 октября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Баия
Салвадор
Окончен
1 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро
1:0 Жозе – 45'    
Удаления: нет / Данило – 13', Ян – 78'

В нынешнем сезоне Рибейро провёл 24 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ранее игрок выступал за бразильские клубы «Коринтианс», «Крузейро» и «Фламенго».

