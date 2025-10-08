У футболиста «Баии» Рибейро обнаружен рак

36-летнему полузащитнику и капитану «Баии» Эвертону Рибейро диагностировали рак щитовидной железы, сообщает ESPN.

6 октября футболист отыграл 87 минут в матче бразильской Серии А, в котором его команда победила «Фламенго» (1:0), а уже на следующий день его ожидала операция, которая прошла успешно. Об этой ситуации мало кто знал, игрок держал свой диагноз в строжайшем секрете и впечатлил профессионализмом руководство, болельщиков и своих партнёров.

В нынешнем сезоне Рибейро провёл 24 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ранее игрок выступал за бразильские клубы «Коринтианс», «Крузейро» и «Фламенго».