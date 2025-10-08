Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев огласил свою цель в клубе

Центральный защитник «Краснодара» и сборной России по футболу Валентин Пальцев заявил, что ставит перед собой цель выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу. По итогам прошлого сезона «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.

— Какие цели ставишь перед собой в ближайшие годы в «Краснодаре», в сборной, вообще в карьере?

— Для меня сейчас цель стоит одна, и это вместе с клубом взять золото Премьер-Лиги ещё раз, — приводит слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».

В текущем сезоне на счету Пальцева 10 матчей во всех турнирах и один забитый мяч за махачкалинское «Динамо» и четыре игры во всех турнирах в составе «Краснодара».