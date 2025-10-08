Скидки
19:00 Мск
Игорь Осинькин: выдох сделали, но впереди у «Сочи» 19 финалов

Аудио-версия:
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о значимости первой победы «барсов» в Мир Российской Премьер-Лиге, одержанной в домашнем матче 11-го тура с «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

«Конечно, какой-то выдох сделали, но это не облегчение в полной мере. Мы понимаем, что у нас впереди 19 финалов и много очков ещё надо набрать. Но в психологическом отношении эта победа очень важна для клуба, ребят. У нас уже были неплохие матчи — как с тем же ЦСКА, была и очковая сложнейшая игра в Махачкале, но, чтобы поверить в себя, нужны именно победы. Надеюсь, первая сослужит нам хорошую службу в дальнейшем.

Все ребята воодушевлены, радовались — это нормально. Нашей же, тренерской, задачей, было сразу напомнить, что впереди ещё очень большая работа», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

