Игорь Осинькин: выдох сделали, но впереди у «Сочи» 19 финалов

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о значимости первой победы «барсов» в Мир Российской Премьер-Лиге, одержанной в домашнем матче 11-го тура с «Пари НН» (2:1).

«Конечно, какой-то выдох сделали, но это не облегчение в полной мере. Мы понимаем, что у нас впереди 19 финалов и много очков ещё надо набрать. Но в психологическом отношении эта победа очень важна для клуба, ребят. У нас уже были неплохие матчи — как с тем же ЦСКА, была и очковая сложнейшая игра в Махачкале, но, чтобы поверить в себя, нужны именно победы. Надеюсь, первая сослужит нам хорошую службу в дальнейшем.

Все ребята воодушевлены, радовались — это нормально. Нашей же, тренерской, задачей, было сразу напомнить, что впереди ещё очень большая работа», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

