«Ирония судьбы!» Игорь Осинькин высказался о частых пересечениях с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о постоянных пересечениях со своим прежним клубом — самарскими «Крыльями Советов».

«Мне многие об этом говорили. Конечно, в этом была какая-то ирония судьбы: первый матч в «Сочи» — против «Крыльев». А через 10 дней — ещё и Кубок там же! Две пресс-конференции в этот период я провёл в Сочи и две — в Самаре. Я вам больше скажу: предложение «Сочи» мне поступило, когда ехал с матча «Локомотива»… против «Крыльев Советов»!

Я просто пошёл на эту игру, не привязываясь ни к чему — территориально стадион в Черкизове ко мне ближе всего находится. И тут — звонок. Уже после предварительного разговора я знал, что всё срастётся — я подпишу этот контракт и начну свою историю в «Сочи» с игры в Самаре. Умеет же судьба играться!» — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

