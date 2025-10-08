Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матче с «Вильярреалом»

ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матче с «Вильярреалом»
Комментарии

Телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в победном матче своей команды с «Вильярреалом» (3:1) из-за двух неназначенных пенальти в ворота соперников.

Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47'     2:0 Винисиус Жуниор – 69'     2:1 Микаутадзе – 73'     3:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: нет / Моуриньо – 77'

«Родриго просит пенальти, а ему говорят, что нет, что уже назначен один. Как они собираются назначать два? Неужели они не собираются пересматривать это? Нужно назначать семь пенальти, если все они были. Бывают моменты, когда я вообще ничего не понимаю», — передаёт слова комментатора Real Madrid Television.

После восьми сыгранных туров испанской Примеры мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.

Материалы по теме
Родриго: нужно признать, что сейчас «Барселона» сильнее и увереннее, чем «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android