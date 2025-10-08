ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матче с «Вильярреалом»
Телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в победном матче своей команды с «Вильярреалом» (3:1) из-за двух неназначенных пенальти в ворота соперников.
Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47' 2:0 Винисиус Жуниор – 69' 2:1 Микаутадзе – 73' 3:1 Мбаппе – 81'
Удаления: нет / Моуриньо – 77'
«Родриго просит пенальти, а ему говорят, что нет, что уже назначен один. Как они собираются назначать два? Неужели они не собираются пересматривать это? Нужно назначать семь пенальти, если все они были. Бывают моменты, когда я вообще ничего не понимаю», — передаёт слова комментатора Real Madrid Television.
После восьми сыгранных туров испанской Примеры мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.
