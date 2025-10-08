Осинькин предположил, почему экс-тренер сборной Испании Морено не преуспел в России

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о работе своего предшественника на этом посту — испанского специалиста Роберта Морено.

«По первой части чемпионата было видно, что этот союз обречён. Наверное, и прошлый сезон клубу сложно поставить в заслугу, несмотря на выход в РПЛ. В такой ситуации всегда есть ответственность главного тренера.

В то же время в позапрошлом сезоне был отрезок, когда «Сочи», даже борясь за выживание, показывал достаточно интересную игру. Почему потом не получилось — не знаю. Не думаю, что дело в незнании русского языка.

Я всегда был поклонником испанского футбола и с удовольствием за ним следил. Какие-то вещи в подходах у нас очень похожи. Но в каждом чемпионате есть свои особенности, и даже представители такой футбольной страны могут не понимать каких-то наших проблем и допускать ошибки. Возможно, контакта между клубом и тренером не хватало. Сейчас уже смысла говорить об этом точно нет», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

