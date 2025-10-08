Ари назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Ари рассказал, какой тренер нужен московскому клуб сейчас. По его мнению, красно-белым стоит найти специалиста, которому не нужна адаптация в России и который умеет находить хороших игроков. Ари обозначил идеального тренера для «Спартака» — это Станислав Черчесов.

— Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?

— Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию.

— Назовите фамилию.

— Например, Черчесов — отличный вариант, — приводит слова Ари «Спорт-экспресс».