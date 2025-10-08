Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари назвал идеального тренера для «Спартака»

Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Ари рассказал, какой тренер нужен московскому клуб сейчас. По его мнению, красно-белым стоит найти специалиста, которому не нужна адаптация в России и который умеет находить хороших игроков. Ари обозначил идеального тренера для «Спартака» — это Станислав Черчесов.

— Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?
— Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию.

— Назовите фамилию.
— Например, Черчесов — отличный вариант, — приводит слова Ари «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Там не примут, свои не поймут». Игнашевич объяснил, почему никогда не возглавит «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android