Серхио Рамос эмоционально отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру

Экс-защитник «Реала», а ныне игрок мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос отреагировал на решение футболиста «Интер Майами» Жорди Альбы завершить профессиональную карьеру. Альба и Рамос вместе выступали за сборную Испании.

«Мой дорогой Жорди, сколько приключений, столкновений и мгновений мы пережили вместе! Сколько успехов и триумфов мы пережили вместе со сборной! Ты уходишь, будучи великим левым защитником и великим игроком испанского футбола. Футбол будет скучать по тебе, но он всегда будет помнить тебя. Крепко обнимаю и целую, брат», — написал Рамос в социальной сети X.

Ранее Альба объявил, что завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС.