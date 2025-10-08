Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос эмоционально отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру

Серхио Рамос эмоционально отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру
Комментарии

Экс-защитник «Реала», а ныне игрок мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос отреагировал на решение футболиста «Интер Майами» Жорди Альбы завершить профессиональную карьеру. Альба и Рамос вместе выступали за сборную Испании.

«Мой дорогой Жорди, сколько приключений, столкновений и мгновений мы пережили вместе! Сколько успехов и триумфов мы пережили вместе со сборной! Ты уходишь, будучи великим левым защитником и великим игроком испанского футбола. Футбол будет скучать по тебе, но он всегда будет помнить тебя. Крепко обнимаю и целую, брат», — написал Рамос в социальной сети X.

Ранее Альба объявил, что завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС.

Материалы по теме
Защитник «Интер Майами» Жорди Альба завершит карьеру по окончании сезона МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android