ЦАР — Гана. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» не планирует приобретать вратарей или центральных защитников

Лондонский «Челси» не планирует приобретать вратарей или центральных защитников в ближайшие два трансферных окна, предпочитая консолидировать состав, который сочтёт достаточно конкурентоспособным, и сосредоточиться на развитии молодых талантов, сообщает Sky Sport.

Руководство лондонского клуба решило сосредоточиться на стабильности и преемственности. Спортивный штаб во главе с тренером Энцо Мареской считает, что текущий состав достаточно сбалансирован для достижения амбиций клуба. Этот подход также отражает изменение стратегии, направленной на развитие имеющихся талантов вместо поиска новых дорогостоящих игроков.

После семи сыгранных туров английской Премьер-лиги «Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 очков.

