Кингсли Коман: забудьте меня, меньше внимания — это хорошо

Кингсли Коман: забудьте меня, меньше внимания — это хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний французский полузащитник клуба «Аль-Наср» Кингсли Коман поделился мнением о своём вызове в сборную Франции на октябрьские матчи обора к чемпионату мира по футболу — 2026 с Азербайджаном и Исландией.

«Удивлён вызовом? Не очень. Я играл в Европе 10 лет, а в Саудовской Аравии пробыл всего месяц. Ты не теряешь своих качеств. Я тот же игрок, что и в «Баварии». Я всегда готов помочь национальной команде и смогу поддерживать свой уровень. Забудьте меня! Меньше внимания — это хорошо. Если я поехал туда, то потому, что там было больше стабильности, больше спокойствия… Я знал, что в плане национальной команды я буду менее приоритетным. Но не думаю, что было бы лучше, если бы я остался в «Баварии», — приводит слова Комана L'Equipe.

В девяти матчах нынешнего клубного сезона Коман забил три гола и отдал пять результативных передач.

