В «Рубине» рассказали о срыве трансфера Даку в «Зенит»

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о срыве трансфера Мирлинда Даку в «Зенит» прошлым летом. Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы договорились о сделке, но в последний момент отказались от Даку. Причины в разных источниках назывались разные: от политических взглядов албанца до завышенных финансовых требований.

— Писали, что трансфер сорвался из-за разногласий с «Зенитом» по зарплате или политической составляющей. Что тут правда?

— Отвечать на этот вопрос точно не мне. Но, мне кажется, дело не только в финансах. Когда приходят такие предложения, как от «Зенита», удерживать игрока в любом случае тяжело. Но Мирлинд сразу знал: мы хотим его сохранить. И желание было обоюдным.

— Это Даку не договорился с «Зенитом» или вы с ними сражались за Мирлинда на равных?

— На равных? Как это возможно? — приводит слова Дзюбы Sport24.