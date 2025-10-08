Радимов связал уход Олега Малышева из «Спартака» с поражением красно-белых от ЦСКА

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов полагает, что Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака» из-за поражения красно-белых от ЦСКА в центральном матче 11-го тура Мир РПЛ. Малышева в должности гендиректора «Спартака» сменил Сергей Некрасов.

— Поменял руководителя «Спартак», но уже после дерби с ЦСКА — вместо Олега Малышева генеральным назначен Сергей Некрасов...

— И я думаю, что это могло быть обговорено с Малышевым заранее — если мы в дерби проиграем, ты уходишь. Вот и всё. Это раз. Второе — ну это логично. «Спартак» потратил столько денег, продлил контракт со Станковичем, когда этого не надо было делать… Ну а кто за это ответственный? Генеральный директор, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).