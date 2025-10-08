Скидки
Стало известно, где хочет продолжить карьеру Мирлинд Даку

Стало известно, где хочет продолжить карьеру Мирлинд Даку
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, где хочет продолжить карьеру форвард казанцев Мирлинд Даку. Албанский нападающий говорил руководству «Рубина», что покинет команду в случае очень интересного предложение. В приоритете для Даку переезд в Европу. Однако вариант продолжения карьеры в России он также не исключает.

«Мирлинд всегда говорил, что хочет остаться. Но честно добавлял: «Если у меня будет суперинтересное предложение, новый вызов — рассмотрю. Приоритет — Европа, но, возможно, это будет и Россия».

Интерес к Даку был из Италии, других зарубежных лиг, почти всех топ-клубов РПЛ. Сейчас Мирлинд сделал 15+6 за сезон, а тем более до конца контракта оставался год — отсюда такой всплеск», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Ранее СМИ приписывали интерес к Даку «Зениту» и «Спартаку».

