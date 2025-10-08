Стало известно, где хочет продолжить карьеру Мирлинд Даку

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, где хочет продолжить карьеру форвард казанцев Мирлинд Даку. Албанский нападающий говорил руководству «Рубина», что покинет команду в случае очень интересного предложение. В приоритете для Даку переезд в Европу. Однако вариант продолжения карьеры в России он также не исключает.

«Мирлинд всегда говорил, что хочет остаться. Но честно добавлял: «Если у меня будет суперинтересное предложение, новый вызов — рассмотрю. Приоритет — Европа, но, возможно, это будет и Россия».

Интерес к Даку был из Италии, других зарубежных лиг, почти всех топ-клубов РПЛ. Сейчас Мирлинд сделал 15+6 за сезон, а тем более до конца контракта оставался год — отсюда такой всплеск», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Ранее СМИ приписывали интерес к Даку «Зениту» и «Спартаку».