ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Футбол Новости

Родриго: нужно уважать решение тренера

Родриго: нужно уважать решение тренера
24-летний нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго высказался по поводу перспектив своего появления в стартовом составе мадридского клуба.

«Находиться на скамейке запасных в этом сезоне? Нужно уважать решение тренера. Если я выйду в стартовом составе, то буду играть на все 100%, если останусь на скамейке запасных – то же самое. Если мне даётся 20 минут, то я должен выжать из них максимум. Я стараюсь наслаждаться каждой минутой, которую играю за этот клуб», — приводит слова Родриго AS.

В нынешнем сезоне Родриго провёл в составе «Реала» всего 212 минут во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

