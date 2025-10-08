15-летний полузащитник с российским паспортом подписал контракт с клубом «АДО Ден Хааг»

Молодой полузащитник Александр Веселов подписал контракт с нидерландским «АДО Ден Хааг», сообщает пресс-служба клуба. Веселову 15 лет, у него есть российский паспорт.

«Мы очень рады, что Александр решил продолжить своё обучение в «АДО Ден Хааг». Он считается одним из величайших талантов своего поколения и выделяется игровым умом, креативностью и сильным менталитетом. Мы уверены, что он продолжит развиваться и станет важным игроком нашего клуба», — приводит слова директора академии клуба Альберта ван дер Дуссена официальный сайт «АДО Ден Хааг».

Веселов — центральный и опорный полузащитник, выступающий за юношескую сборную Нидерландов.