Осинькин: самарскую страницу спокойно перелистнул — обид и реваншистских настроений нет

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин признался, что у него нет обид и реваншистских настроений по отношению к своей бывшей команде — «Крыльям Советов».

— Первый же выезд с новой командой — в Самару. С тяжёлым сердцем ехали в гости к практически родным «Крыльям»?

— Почему сердце должно быть тяжёлым? Пять лет в Самаре было достаточно хорошими. Мы действительно были каждый на своём месте. Клуб и тренерский штаб отработали эти пять лет так, что нам не стыдно взглянуть друг другу в глаза. Наверное, по прошествии такого времени ситуация потребовала чего-то нового. В клубе решили что-то поменять — уже неважно, по какой причине. Мы расстались без конфликтов, пожав друг другу руки. Тяжёлого сердца, обиды у меня не было. И реваншистских настроений — тоже. Мне нужно было прежде всего самому себе со своим новым клубом доказывать, а не кому-то.

Самарскую страницу мы все, весь тренерский штаб, совершенно спокойно перелистнули и сейчас всеми мыслями только в «Сочи», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.