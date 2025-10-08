Скидки
«Наполи» хотел заполучить Неймара

«Наполи» хотел заполучить Неймара
Комментарии

«Наполи» обдумывал идею подписания 33-летнего бразильского нападающего Неймара в январе — мае 2025 года, сообщает La Gazetta dello Sport.

Президент футбольного клуба Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Антонио Конте подробно изучали возможность включения футболиста в неаполитанский проект, представляя, какое влияние такая звезда окажет на игру и болельщиков. Но эта идея осталась нереализованной из-за сохранения баланса в команде и необходимости поддерживать сплочённую организацию после титула Серии А.

Неймар выступает за бразильский «Сантос» с января 2025 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 11 млн.

