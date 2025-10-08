Скидки
Максим Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стоит отметить, что Глушенков победил во всех трёх голосованиях (среди болельщиков, экспертов РПЛ и телеэкспертов).

В борьбе за награду Максим опередил Бителло («Динамо»), Манфреда Угальде («Спартак»), Эгаша Касинтуру («Ахмат») и Рустама Ятимова («Ростов»).

Напомним, в сентябре 26-летний футболист провёл три матча в Мир Российской Премьер-Лиге, забил пять голов и отдал результативную передачу. В игре с «Оренбургом» (5:2) Глушенков оформил покер.

