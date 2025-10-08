Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: решение оставить Станковича в «Спартаке» — пауза перед радикальными мерами

Червиченко: решение оставить Станковича в «Спартаке» — пауза перед радикальными мерами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. По словам Червиченко, руководство «Спартака» уже приняло решение уволить Станковича.

«Думаю, что решение оставить Станковича в «Спартаке» — пауза перед радикальным решением. Скорее всего, выбрали такую тактику: надо всё подготовить под большую зимнюю паузу, когда новый тренер может приступить к работе с командой. Будет почти три месяца. Уже не может быть отговорок, мол, меня бросили, что вы от меня хотите, если будет неудачный результат. А тут новый тренер войдёт на зимних сборах, со всеми познакомится, внесёт какие-то коррективы, скажет, кого продать, а кого докупить.

Сейчас вот эти метания со сменой тренера, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведут. Принципиальное решение о том, что надо убирать Станковича, принято. Просто сейчас никто не хочет метаться, как курица с оторванной головой по двору. Поэтому доплывут до зимы. Главное — не увеличить отрыв от лидирующей группы команд в РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Радимов связал уход Олега Малышева из «Спартака» с поражением красно-белых от ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android