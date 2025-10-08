Червиченко: решение оставить Станковича в «Спартаке» — пауза перед радикальными мерами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. По словам Червиченко, руководство «Спартака» уже приняло решение уволить Станковича.

«Думаю, что решение оставить Станковича в «Спартаке» — пауза перед радикальным решением. Скорее всего, выбрали такую тактику: надо всё подготовить под большую зимнюю паузу, когда новый тренер может приступить к работе с командой. Будет почти три месяца. Уже не может быть отговорок, мол, меня бросили, что вы от меня хотите, если будет неудачный результат. А тут новый тренер войдёт на зимних сборах, со всеми познакомится, внесёт какие-то коррективы, скажет, кого продать, а кого докупить.

Сейчас вот эти метания со сменой тренера, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведут. Принципиальное решение о том, что надо убирать Станковича, принято. Просто сейчас никто не хочет метаться, как курица с оторванной головой по двору. Поэтому доплывут до зимы. Главное — не увеличить отрыв от лидирующей группы команд в РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.