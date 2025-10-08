«Монако» интересуется тренером «Юнион Сент-Жиллуа»

В поисках замены Ади Хюттеру футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к тренеру «Юнион Сент-Жиллуа» Себастьену Поконьоли, сообщает L'Équipe.

Пока Хюттер остаётся на своём посту в «Монако», однако руководство клуба активно ищет ему замену. Начало сезона оказалось неутешительным, несмотря на то что монегаски сейчас занимают пятое место в Лиге 1, и на ничью с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА на прошлой неделе.

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич считался фаворитом на эту должность, однако после переговоров он решил отказаться от неё. Также рассматриваются кандидатуры Марко Розе и Тьяго Мотты.